Altınordu'da uzun süredir oyuncu izleme antrenörü olarak görev yapan 80 yaşındaki teknik adam, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ndeki maçta Altınordu U9 takımı ile sahaya çıktı. Çocuklar, maç sonunda Yüksel'e karanfil verirken, Başkan Seyit Mehmet Özkan da geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel çerçeveyi teknik adama hediye etti. Özkan, 19 yıldır omuz omuza çalıştığı Yüksel için, "Tanımaktan ve birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum bir isim. Bugün aktif olarak aramızdan ayrılıyor ancak bundan sonra da bizim için hep 'Orhan ağabey' olarak kalmaya devam edecek ve bize desteklerini sürdürecek" dedi.

Orhan Yüksel ise unutulmaz bir gün geçirdiğini belirterek, "Yaşım 80. Kendimi bildim bileli futbolun içinde yer alıyorum. Bir çocuğu keşfetmek, büyüdüğüne tanık olmak ve en sonunda da onu bir lig maçında izlemekten daha keyifli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Özkan ile 19 yıl birlikte olmak da bambaşka bir duygu. Bugünkü jübile sayesinde kendimi bir anda çok daha genç hissettim. Düşünenlere ve emek verenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu. Yıllarca Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Adanaspor'da forma giyen Yüksel, Gençlerbirliği tarihinin en fazla gol atan üç oyuncusundan biri unvanını aldı. Antrenörlük yaşamına 1972 yılında başlayıp 60 yaşına kadar devam ettiren Orhan Yüksel, son 20 senede ise oyuncu izleme antrenörü olarak onlarca yıldızı keşfedip futbola kazandırdı.

DHA