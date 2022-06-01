Altınordu, altyapısından 18 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş'in yanı sıra genç futbolcunun babası Murat Kocabaş, annesi Halime Kocabaş, kardeşi Hülya Kocabaş ve dayısı Yakup Çankırılı da katıldı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mustafa, "Şu anda çok mutluyum. 6 yıldır bu kulüpteyim, ilk hedefimi gerçekleştirdim. Hedeflerime ulaşmak için daha çok çalışacağım" dedi.