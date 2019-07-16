Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, stoper Enes Sığırcı'nın sakatlanması üzerine pilot takım Niğde Anadolu FK'dan gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinin geçen sezon Hollanda'nın Den Bosch takımından transfer edip kiralık olarak Niğde'ye gönderdiği 25 yaşındaki savunmacı Erzurum kampına katılarak A takımla çalışmalara başladı. Enes Sığırcı'nın sakatlığının uzun sürmeyeceğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kahraman'ın da tanıdıkları bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Kahraman da bizim oyuncumuz. Sol stoper mevkisinde oynuyor. Sistemimizi bilen, güvendiğimiz iyi bir isim" diye konuştu. Belçika doğumlu Kahraman, geçen sezon 2'nci Lig'de 13 maçta görev aldı.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF BEKLENİYOR

Diğer taraftan, Altınordu, satış listesine koyduğu 3 futbolcu için Süper Lig kulüplerinden teklif bekliyor. Kırmızı-lacivertlilerde forma giyen sağ bek Kerim Alıcı için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmayı planladığı iddia edildi. Kaleci Erce ve sol bek Yusuf'a ise Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un talip olduğu ileri sürüldü. Dış transferde şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği'nden sol kanat Engin Bekdemir'le anlaşan İzmir temsilcisi, prensipte el sıkıştığı Afjet Afyonspor'dan sağ kanat Ersel'in de kampa katılmasını bekliyor. Altınordu, oyuncu satışının ardından dış transferde atağa kalkmayı planlıyor.



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