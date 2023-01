Ailelerin talebi üzerine çalışmalara başladıklarını söyleyen İnegöl Futbol Okulları Sorumlusu Emre Yaman, "Çocuklarımızın mutluluğu yüzlerine yansıdı. Aileler de çocuklarını sahada gördükleri için mutlular. Artık çocuklarımızın ailelerini dinlediklerini öğrendik. Bu çocuklarımızın doyma hissiyatı olmadığı için daha fazla spor yapmalarına ihtiyaçları var. Çok güzel bir ortam var. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu İnegöl Futbol Okulu ile ortak projeye imza atan Üçel Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Şükran Erten, Altınordu Futbol Kulübü'ne teşekkür ederek, "Özel gereksinimli çocuklarımız spor yapmaya başladıkları günden beri inanılmaz mesafeler katetti. Çocuklarımız çok mutlu, onların hayatları değişti" dedi.

ÇOCUKLAR VE BABALAR SAHADA TER DÖKTÜ

Öte yandan Temiz Kalpler Down Çocukları ve babaları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Down sendromlular Altınordu Minik Elitler ile sahada mücadele etti. Sonrasında Altınordulu veliler, down sendromlu çocukların velileri ile çift kale maç yaptı. Etkinlik sonunda Altınordulu babalar, down sendromlu çocuklara ve ailelerine flamalar takdim etti.

DHA