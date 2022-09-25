2018’den beri “Değerler Ortağıö olan Cumhuriyet’le yaşıt köklü spor kulübü Altınordu FK ve Türkiye’nin öncü sigorta şirketi AXA Sigorta, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle ortaklıklarını yeniledi. İmza törenine Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Ege Bölge Koordinatörü Tolga Tıknaz, Altınordu Futbol Akademisi idari ve teknik kadrosunun yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları katıldı.

Törende konuşan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AXA Sigorta ile yol arkadaşlıklarının sürdüğünü belirterek, “AXA Sigorta, kulübümüzün bünyesinde yer alan tüm sporcu ve çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Altınordu Futbol Kulübü çok büyük bir organizasyon olduğu için bize destek olan kurumlar var. Onlar sadece bir sezonluk değil ömür boyu bizlerle beraber. Onlar da bu toprakların çocuklarına destek oluyorlar. Biz iyi bir iş yaptığımız için yanımızda oluyorlar. Sizleri A Milli Takımlarda gördüğümüz zaman biz zevkten 4 köşe oluyoruz. Buraların yaşaması sadece benim çabamla olmuyor bizlere destek olan sponsorlarımız var. Onlara çok saygı ve sevgi gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Özkan, ALFA’da forma giyen sporculara yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Asıl hedefimiz Süper Lig bile değil, Avrupa’nın 5 büyük ligine katılmak. Biz bunları başarabilecek bir eğitim kurumuyuz. Futbol kulübünden daha çok fazlasıyız. Hedeflerimiz çok büyük."

DHA