Sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de Menemen FK formasıyla 7 kez rakip fileleri sarsan 33 yaşındaki gurbetçi santrfor, sarı-lacivertli kulüpte 1 Aralık'ta kadro dışı kalmıştı. İskenderunspor masadan kalkan Ali'ye tepki gösterirken, deneyimli golcünün önümüzdeki günlerde İzmir temsilcisi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Almanya'da SV Waldhof Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Bürstadt, Wormatia Worms kulüplerinde, Türkiye'de ise Gümüşhanespor, Osmanlıspor ve Sakaryaspor'da da forma giyen Ali Özgün, 1'inci Lig'de 25 maçta 4 gol atarken, 2'nci Lig'de 184 müsabakada 76 kez rakip fileleri sarstı. Ali, Türkiye Kupası'nda ise 15 müsabakaya çıkıp 5 gol attı. Deneyimli forvet 2'nci Lig'de Menemen ve Sakaryaspor'la şampiyonluk yaşadı. (DHA)



