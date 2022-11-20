Yeni Malatyaspor, Eyüpspor (D) ve Altay'ın ardından Adanaspor'a boyun eğen kırmızı-lacivertliler, 14'üncü haftayı da düşme hattında tamamladı. Bu sezon çıktığı 13'üncü maçında 7'nci mağlubiyetini alan İzmir ekibi, 3 galibiyet, 3 de beraberlikle 12 puanda kaldı. Toplam 13 gol atan Altınordu, kalesinde 23 gol görerek sınıfta kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre, forvet Ahmet Dereli, kanat oyuncusu Emircan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

İç sahada namağlup bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve rakibi çok fazla pozisyon vermemeye çalıştıklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Bir anlık konsantrasyon eksikliğinden kalemizde golü gördük. Üzgünüz ama toparlanmamız lazım. Altınordu Kulübü olarak hem genç hem dışardan gelen oyuncularımızla bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Manisa maçına hazırlanacağız" diye konuştu. Bu arada Ahmet İlhan, attığı penaltı golüyle 9 gole ulaştı. (DHA)