Maçın 12'nci dakikasında girdiği bir ikili mücadelede kendini yerde bulan ve bu pozisyon sonrası sahayı terk etmek zorunda kalan genç savunmacıda yırtık şüphesi bulunuyor.

Sağ arka üst adalesinden sakatlanan Yusuf'un yarın MR'ının çekileceği ve tedavi sürecinin belirleneceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde ağrı hissetmesi nedeniyle 64'üncü dakikada oyundan alınan sağ bek Alper'in ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilen arada cumartesi günü İstanbul'da Medipol Başakşehir'le hazırlık maçı oynayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)