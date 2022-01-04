Teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından ilk 13 haftada kırmızı kart cezalısı olduğu Bandırmaspor deplasmanı dışında ilk 11'de görevlendirilen 23 yaşındaki savunmacı, son 5 müsabakada kesik yedi.

Yusuf Yalçın, kırmızı-lacivertli takımın galip geldiği Ankaragücü, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor karşılaşmaları ve kaybettikleri Yılport Samsunspor randevusunda kulübeye çekildi. Teknik patron Eroğlu, bu maçlarda Yusuf'un yerine yine altyapıdan yetişen Rahmi'yi sahaya sürdü. Ligde pazartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'da ön libero Kürşad'ın tedavisi sürüyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)