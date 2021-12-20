Spor Toto 1'inci Lig'de gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Balıkesirspor'u 4-3 yenmeyi başaran Altınordu yükselişe geçti. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig 'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, 2021-2022'de hayal kırıklığı yaratsa da devrenin sonlarına doğru toparlandı. Altınordu, son 4 maçta Ankaragücü, Kocaelispor ve Balıkesirspor'u yenip sadece Yılport Samsunspor'a kaybetti.

Puanını 19'a çıkaran kırmızı-lacivertliler kurtuluş yolunda umut tazeledi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda gelecek transferlerle birlikte çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Özgüvenimiz ve motivasyonumuz yükseldi. Şu an tek düşüncemiz evimizdeki Beypiliç Boluspor maçını kazanmak. Bu karşılaşmayı da kayıpsız geçip devreye mutlu girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.