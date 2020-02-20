İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da forvet Yasin Ozan yedek kulübesine mesken tuttu. Formayı kendisi gibi gurbetçi olan Kemal'e kaptıran Yasin, son 3 maçta kesik yedi. Son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvet, daha sonra oynanan Akhisarspor, Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor müsabakalarında kulübeye mahkum kaldı. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 16 maçta 1 golü bulunan Yasin Ozan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.