Altınordu’da yabancı futbolcuya yer yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Türk futbolcu oynatma konusundaki politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İzmir ekibi, 2014-2015 sezonundan bu yana rakiplerinin 625 yabancı uyruklu oyuncuya şans verdiği ligde Türk futbolcularla yoluna devam ediyor.

Altınordu, 7 sezondur yabancı oyuncuya yer vermediği ligde yetiştirdiği Türk futbolcularla dikkati çekiyor. Son dönemde kadrosunda birçok altyapı oyuncusunu bulunduran İzmir temsilcisi, başta Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimler olmak üzere birçok futbolcuyu başka takımlara transfer etti.

Son 7 sezonda 625 futbolcu

TFF 1. Lig’de son 7 sezonda yer alan 42 ekip kadrolarında 502 farklı yabancı isme şans verdi. Ligde bu süreçte farklı takımlarda oynayanlar dahil 42 ekipte 625 yabancı futbolcu oynadı.

Ligde Altınordu gibi yedişer sezon yer alan Adana Demirspor ve Giresunspor 44, Boluspor ise 39 yabancı isim oynattı. Bu ekipleri 34 futbolcuyla Gaziantep FK, 28’er oyuncuyla Adanaspor ile Elazığspor izledi.

Bu süreçte Mersin İdmanyurdu ile Bucaspor üçer, Afyonspor, Antalyaspor ve Orduspor da dörder yabancı oyuncuya şans verdi.

TFF 1. Lig’de son 7 sezonda en fazla forma giyen Vukovic

TFF 1. Lig’de son 7 sezonda play-off’lar hariç 145 maça çıkan Balıkesirsporlu Andrija Vukovic ligde en fazla maça çıkan isim oldu. Vukovic’i 142 karşılaşmayla Balıkesirspor ve Ümraniyespor’da forma giyen Tomislav Glumac ve 140 maçla Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bandırmaspor’da mücadele eden Mickael Pote izledi.

En golcü Pote

Aynı periyotta 72 gole imza atan Pote en golcü yabancı oyuncu olurken Altay’da 83 maçta 63 gol kaydeden Marco Paxiao, 38’er golle Francis Ofodeu (Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor) ve Jonathan Ayite (Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor) ile 36 golle Lamine Diarra (Antalyaspor, Göztepe, Elazığspor) izledi.

AA