Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altay'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve düşme hattına gerileyen Altınordu'da stoper Volkan Fındıklı, 5 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Ligde 6'ncı haftada iç sahada 4-1 yenilgiyle sonuçlanan Keçiörengücü maçına kadar 11'de görev alan tecrübeli savunmacı, daha sonra kesik yiyerek Tuzlaspor (D), Samsunspor, Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor (D) müsabakalarında yedek soyundu.

Stoper Erdi'nin son idmanda sakatlanması üzerine teknik direktör Ufuk Kahraman, Altay derbisinde Volkan'ı sahaya sürdü. Forma özlemi sona eren deneyimli defans oyuncusu sahadan boynu bükük ayrıldı. (DHA)