Liglere verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini dile getiren Kahraman, "Milli arada çok iyi çalıştık. Bir tane hazırlık maçı oynadık ve bu karşılaşmada fazla forma şansı veremediğimiz oyuncularımızın son durumlarını gördük. Artık Keçiörengücü ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ön tarafta oynayan Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan ve Safa Kınalı’nın hafif sakatlıkları var. Onların durumlarına göre bir strateji belirleyeceğiz" dedi.

Genç teknik adam, “Takımın artık kazanma zamanı geldi. Çok iyi durumdayız. Sahamızda üç puanla ayrılmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

DHA