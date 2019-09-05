Altınordu’da tarih tekerrür etti

Bu sezon kadrosunda önemli bir değişime giden ve çoğunluğu altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Altınordu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk 3 haftasından 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertliler, beklentilerin altında bir performans sergiledi. İstediği puanları almayı başaramayan İzmir temsilcisi, gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi. Bu sezon sırasıyla Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor ile karşılaşan İzmir ekibi 1 kez gol sevinci yaşadı.

Tek gol Çağlar’dan

Sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu, 4 sene öncenin istatistiklerini yakaladı. Üç hafta sonunda 1 gol atan ve 1 puanı bulunan kırmızı-lacivertli takım, 2015/2016 sezonunda da bu performansın aynısını sergilemişti. 2015/2016 sezonunda Samsumspor’a 4-0, 1461 Trabzon’a 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi; Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Altınordu’nun o sezonki tek golü şimdilerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü’den gelmişti.

İHA