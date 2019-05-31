İZMİR, (DHA)

Altınordu'nun U17 ve U19 takımları pazar günü Antalya'da Galatasaray'la Süper Kupa final maçlarına çıkacak. Son 6 yılda gençler kategorisinde 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Altınordu, koleksiyonuna yeni kupalar eklemeye çalışacak. Antalya Zeki Arslan Demirci Spor Kompleksi’nde saat 15.30’da U17, 18.00’de ise U19 finali oynanacak. Elit U19 finalini kazanacak ekip, önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Gençlik Ligi’nde (UYL) temsil edecek. Altınordu, daha önce iki kez bu kupayı İzmir’e getirerek UYL heyecanı yaşamayı başarmıştı.

Altınordu Futbol Akademisi U19 Takımı, Spor Toto Elit 1. Ligi’ni nefes kesen bir mücadelenin sonunda lider bitirdi. Uzun süre Boluspor’un ardından 2. sırada yer alan kırmızı-lacivertli gençler, rakibini 29. haftada yakaladı. Bitime bir hafta kala Boluspor’u deplasmanda 2-1’lik skorla geçen Altınordu, Süper Kupa finali biletini aldı. Altınordu U19 Takımı, 34 maçlık maratonu 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 74 puanla lider bitirirken 118 gol atıp, kalesinde sadece 26 gol gördü.

Altınordu Futbol Akademisi U17 Takımı ise ligi en yakın takipçisi Gençlerbirliği’nin 16 puan önünde namağlup lider olarak tamamladı. U17’ler, ligin 29. haftasında Ümraniyespor’u 4-1 yenerek Gençlerbirliği ile puan farkını 18’e çıkarıp liderliğini alın etti. 34 maçta sadece 2 beraberlik alan kırmızı-lacivertli ekip, tam 112 kez gol sevinci yaşarken, kendi kalesinde 21 gol görüp artı 98 averajla müthiş bir başarı elde etti.

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