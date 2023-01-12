Karadeniz ekibinde ilk yarıda sadece 1 karşılaşmada 27 dakika görev alan Selim, ikinci devrede kırmızı-lacivertli formayı terletecek. Konyaspor 'da profesyonel olan deneyimli defans oyuncusu son 2.5 sezonda Rize'de top koşturdu.

Süper Lig 'de 152 maçta forma giyen deneyimli stoper, 1'inci Lig'de 72 maça çıktı. Menemen FK'dan golcü Ali Özgün ile 1.5 yıllığına, Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyuran Altınordu, yine Eyüpspor'dan eski kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Sakaryaspor'dan orta saha Emirhan Aydoğan ve Selim Ay transferlerini gün içinde açıklayacak.(DHA)