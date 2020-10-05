11 yaşında geldiği Fenerbahçe’de 6 yılını geçiren genç kaleci U15, U16 ve U17 Milli Takımı formasını ise 12 kez giydi. Altınordu, 17 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ertuğrul, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe’nin çok büyük bir camia olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Gözlerimi açtığım Fenerbahçe’den, beni Avrupa’ya kadar taşıyacağına inandığım Altınordu’ya gelmek benim için gurur verici. Altınordu, gençlere her zaman en iyi fırsatı tanıyan bir kulüp oldu. Milli takıma kazandırılan oyuncular, gelişim liglerindeki başarıları ve Türk ve Avrupa futboluna armağan edilen gençler, bunun en iyi göstergesi. Umarım ben de bu isimler arasında yer alırım" dedi.

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, son üç yılda Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe ve Ozan Can Oruç'u Türk futboluna kazandırdıklarını vurgulayarak, "Ertuğrul da genç, gelişime açık ve yetenekli bir kaleci. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'nın 5 büyük ligine göndereceğimiz oyuncular arasında yer alır. Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

DHA