Altınordu'da Sinan şoku

Spor Toto 1'inci Lig'de 2 Nisan Salı günü evinde Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da stoper Sinan Osmanoğlu'nun ciddi şekilde sakatlanması şok etkisi yarattı.

28 Mart 2019, Perşembe 12:35
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Altınordu'da Sinan şoku

Göztepe ile geçen hafta oynanan hazırlık müsabakasında sol arka adalesine darbe alan futbolcuda kas hasarı oluştuğu belirtildi. Çekilen MR sonucunda Sinan'ın 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 

Gelen sakatlık haberiyle sarsılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun tecrübeli savunmacının yokluğunda kalan maçlarda savunmanın göbeğinde Enes Sığırcı ya da Recep Yemişçi'ye şans vermesi bekleniyor. Bu sezon 25 maçta 2 bin 250 dakika sahada kalıp istikrarlı bir performans ortaya koyan Sinan, 1 kez fileleri sarstı. Altınordu, son 8 haftaya girerken 45 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor.

DHA

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