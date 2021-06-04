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Altınordu'da Sinan Osmanoğlu, yönetimden süre istedi

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da sözleşmesi sona eren Sinan Osmanoğlu, kendisine yeniden anlaşma teklifi sunan yönetimden süre istedi.

04 Haziran 2021, Cuma 11:52 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Sinan Osmanoğlu, yönetimden süre istedi

İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli stoperle Yılport Samsunspor'un ilgilendiği öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli takımda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Sinan'ın kendisine sunulan cazip teklifler nedeniyle bir süre düşünmek istediği ifade edildi. Altınordu'da 8 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki defans oyuncusu, 231 resmi müsabakaya çıktı. 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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