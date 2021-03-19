Altınordu'da Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Yalçın zorlu maçta yok
Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu, İstanbulspor'la konuk olacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan sağ kanat Şeref'in durumu maç saatinde netleşecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu, deplasmanda rakiplerinden İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Yalçın forma giyemeyecek.
Sakatlıktan çıkan sağ kanat Şeref'in durumu maç saatinde netleşecek. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler ligde 46 puanla 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 47 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. Altınordu, rakibini yenerek ilk 2 iddiasını korumayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı ev sahibi ekip Furkan Çil'in golüyle 1-0 kazanmıştı. (DHA)