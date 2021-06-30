Sinan Bezircilioğlu, böylelikle tek listeli genel kurulda oy birliği ile bayrağı Samim Süloş’tan devraldı. Süloş’a hizmetleri için teşekkür eder Bezircilioğlu, kendisini özel bir plaketle onurlandırdı.

Döneminde Altınordu’nun SGK ve vergi dahil tüm borçlarının sıfırlandığını, Türkiye’nin bütçesi artı veren tek kulübü olduklarını vurgulayan Samim Süloş, “Bizlere duyulan güveni boşa çıkarmadan, onurumuzla görev yaptık. Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde görevimi bırakıyorum. Herkese çok teşekkür ederim’’ dedi. Sinan Bezircilioğlu ise Altınordu’yu ikinci yüzyılına taşıyacak bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, “Cumhuriyetimiz ile yaşıt kulübümüzde kırgınlıkların giderildiği, aidiyet duygusunun yükseldiği, tarihi başarılar elde ettiğimiz, amatör branşların yeniden canlanacağı bir döneme başlayacağız. Yolumuz uzun, ancak Altınordu’nun güçlü ailelerinden oluşan bir yönetim kurulumuz ve onunda arkasında bize güvenen binlerce Altınordulunun gücü var’’ diye konuştu.

ÖZKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan da kongre divanına bir mesaj göndererek hem Samim Süloş’a teşekkür etti hem de yeni yönetime başarılar diledi. Dernek tarihinde ilk kez dört kadının yer aldığı Bezircilioğlu başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: Berna Erdoğan Geboloğlu, Seçil Moler, Sultan Paksoy, Çağla Dayanğan İşyapan, İbrahim Baylan, Alpay Çelik, Levent Aşçıoğlu, Candan Sakaoğlu, Halim Bezircilioğlu, Hakan Erdik, Serdar Kaçar, Nezih Karpat, Murat Unganer, Ahmet Arık, Abdullah Önder, Melih Durmuş, Eren Uzyıldırım, Bekir Aruman, Mustafa Mutkilioğlu, Tamer Özbalcı, Yağız Kazançoğlu.

DHA