İzmir'de şirketleştikten sonra son 8 yılda yaptığı atılım ve tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen yetiştirici kulübü olmayı başaran TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu sezon altyapıdaki oyuncuları vitrine çıkarma planı suya düştü. Başkan Özkan'ın sezon başında açıkladığı, "A takımda oynayan futbolcuların en az yüzde 50'si öz kaynaktan yetişen isimlerden oluşacak" hedefi gerçekleşmedi. Bu sezona Play-Off hedefiyle başlayan kırmızı-lacivertli ekip, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendisini alt sıralardan kurtulma savaşında bulunca gençlerin yerini tecrübeliler aldı.

Sezon başında altyapıdan Ravil, Burak ve Onur gibi gençleri A takıma kazandıran İzmir temsilcisi süre verme açısından altyapısını unuttu. Altınordu'nun altyapı patentli futbolcu oynatma oranı yüzde 28'de kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde A takıma girer girmez kısa sürede performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken Ravil, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girerken, diğer gençler genellikle yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, koronavirüs salgınıyla lige verilen ara öncesi son haftalarda ilk 11'de altyapıdan yetişen en fazla 3 oyuncuya şans verdi. Deneyimli teknik adamın oyuncu değişikliği tercihleri de genellikle kulübe transferle gelmiş isimlerden oluştu.

DHA