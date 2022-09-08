Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçtiği 4'üncü hafta sonunda düşme hattına gerileyen 2 puanlı Altınordu, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçı öncesi taktik antrenmanlarla birlikte defans karnesini düzeltmeye yönelik çalışmalara yoğunlaştı. Oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamayan İzmir ekibinde teknik heyet, takım savunmasının hatasıza yakın uygulanması için futbolculara uyarılarda bulundu.

Ligde deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Gençlerbirliği ile 3-3, Boluspor'la 1-1 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakiplerine toplam 6 kez gol izni verdi. Seyircisi önünde Pendikspor'u yenerek 3 puanla tanışmak isteyen Altınordu, alacağı galibiyetle aynı zamanda düşme hattından kurtulmayı da hedefliyor. İzmir ekibi 2018'de Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

İZMİR, (DHA)