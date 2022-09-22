Ligde ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında oyuna ikinci yarıda giren Sami, adalesindeki sakatlık nedeniyle Sakaryaspor, Boluspor (D) ve Pendikspor müsabakalarında forma giyemedi. 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sırada U19 Milli Takımı'na davet edilmesi nedeniyle Göztepe derbisini de kaçırdı.

Ay-yıldızlı takımın kampında iyileşerek tedavisini tamamlayan Sami, millilerin Bulgaristan'da Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 38'inci dakikada gol atıp, 78 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmada Türkiye'nin 2 golünü Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce kaydederken, Altınordu altyapısında oynayan 17 yaşındaki Furkan Yöntem, Lüksemburg maçında 90'ıncı dakikada oyuna girdi.

DHA