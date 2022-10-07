Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Tuzlaspor deplasmanında galip gelerek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu'da, takımın as oyuncularından Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı ve Şeref Özcan'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Hafta başından bu yana takımla çalışmalara katılan 3 hücum oyuncusuyla ilgili son kararı teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vereceği öğrenildi.

Attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle kırmızı-lacivertli ekibin en kilit ismi olan kaptan Ahmet İlhan, sakatlığı nedeniyle son 2 haftadaki Göztepe ve Keçiörengücü maçlarında forma giyemedi. Trabzonspor 'dan kiralık gelen ve 1 kez rakip fileleri sarsan Safa, geçen hafta kadroda yer almadı.

Pendik ve Göztepe müsabakalarını kaçıran Şeref ise geçen hafta kadroda olmasına rağmen riske edilmedi.