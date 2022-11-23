Spor Toto 1' Lig'de oynadığı son 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrılıp düşme hattından çıkamayan Altınordu, gözünü sakat futbolcularına çevirdi. Pazartesi günü evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük ve Ali Emre Yanar'ın tedavilerine devam edilirken, sağlık ekibi 4 futbolcunun maça yetişmesi için seferberlik ilan etti.

Deplasmanda 2-1 kazanılan Denizlispor müsabakasında sakatlanan Ahmet Dereli 4 karşılaşmada forma giyemedi. Dizine darbe alan Emircan da 3 maçı kaçırdı. Kaleci Ali Emre, önceki hafta Altay derbisinde ısınırken sakatlandı. Ali Dere ise son oynanan Adana maçında yerini Yusuf Can'a bıraktı. (DHA)