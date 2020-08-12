Altınordu’da rota Mirkan’da

TFF 1.Lig ekibi Altınordu’da forvet arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine yeniden eski oyuncusu Mirkan Aydın’ı aldı. Atabey Çiçek’in Belçika kulübü Westerlo’ya transfer olması üzerine Kırmızı-Lacivertliler eski oyuncusu Mirkan’la görüşmeleri sıklaştırdı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Altınordu’da rota Mirkan’da

Altınordu’da forvet arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine yeniden Mirkan Aydın’ı aldı. Geçen sezon Yılport Samsunspor’da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek’in Belçika kulübü Westerlo’ya transfer olması üzerine Kırmızı-Lacivertliler eski oyuncusu Mirkan’la görüşmeleri sıklaştırdı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...