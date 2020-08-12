Altınordu’da rota Mirkan’da
TFF 1.Lig ekibi Altınordu’da forvet arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine yeniden eski oyuncusu Mirkan Aydın’ı aldı. Atabey Çiçek’in Belçika kulübü Westerlo’ya transfer olması üzerine Kırmızı-Lacivertliler eski oyuncusu Mirkan’la görüşmeleri sıklaştırdı.
Altınordu’da forvet arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine yeniden Mirkan Aydın’ı aldı. Geçen sezon Yılport Samsunspor’da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek’in Belçika kulübü Westerlo’ya transfer olması üzerine Kırmızı-Lacivertliler eski oyuncusu Mirkan’la görüşmeleri sıklaştırdı.