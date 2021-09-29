Tecrübeli savunmacı, 2018-19 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli kulübe bu kez rakip olacak. Menemen temsilcisinde yaşadığı şampiyonluğun ardından Bandırmaspor'a transfer olan ancak devre arasında Menemenspor'a geri dönen Rıdvan, toplam 2.5 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelip, son 4 maçta 300 dakika görev alan 32 yaşındaki defans oyuncusu ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sarı kart sınırında olan öğrencisini dikkatli olması konusunda uyardı.

DHA