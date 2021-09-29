MENÜ

Altınordu'da Rıdvan'ın zor sınavı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında Menemenspor'dan transfer edilen sağ bek Rıdvan Koçak, cuma günü İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek.

29 Eylül 2021, Çarşamba 13:01 Son Güncelleme:
- A +
Altınordu'da Rıdvan'ın zor sınavı

Tecrübeli savunmacı, 2018-19 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli kulübe bu kez rakip olacak. Menemen temsilcisinde yaşadığı şampiyonluğun ardından Bandırmaspor'a transfer olan ancak devre arasında Menemenspor'a geri dönen Rıdvan, toplam 2.5 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelip, son 4 maçta 300 dakika görev alan 32 yaşındaki defans oyuncusu ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sarı kart sınırında olan öğrencisini dikkatli olması konusunda uyardı.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...