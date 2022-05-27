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Altınordu'da Rıdvan Koçak kalıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Rıdvan Koçak'ın yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı öğrenildi.

27 Mayıs 2022, Cuma 11:23 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Rıdvan Koçak kalıyor

Sezon başında 1+1 yıllık anlaşma ile Menemenspor'dan transfer edilen Rıdvan'ın sözleşmesinde, "20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olduğu belirtildi.

Kırmızı-lacivertli formayla 21 müsabakada görev alan 33 yaşındaki futbolcu böylelikle takımda kaldı. Toplam 1562 dakikada forma giyen Rıdvan, 2 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart cezalısı durumuna düştü. Altınordu iç transferde kontratları biten Erdi, Volkan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin'le masaya oturacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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