Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Recep Aydın, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı. Takım fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak İzmir ekibine veda eden Recep, "Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sizlerle birlikte mücadele etmek, savaşmak ve başarmak çok keyifliydi. Çok mutlu, gururluyum. Hepinizi çok seviyorum. Her şey için teşekkürler Altınordu" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon devre arasında Bursaspor 'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ilk yılında İzmir temsilcili ile Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşamıştı. Recep bu sezon ise 32 maçta 4 gol, 4 asistle takımına katkı sağlayıp, Altınordu'nun kümede kalmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu kırmızı-lacivertli ekipten ayrılan ilk isim oldu. İç transferde Ahmet İlhan'la sözleşme yenileyen Altınordu'da kontratları biten Erdi, Volkan ve Hüsamettin'in durumları belirsiz.

Kaptandan duygusal mesaj

Altınordu ile 2+1 yıllık sözleşme yenileyen kaptan Ahmet İlhan Özek, 2 sene önce futbolu bırakmayı düşünürken kırmızı-lacivertli kulübe gelerek bu düşüncesinin değiştiğini, jübilesini de İzmir ekibinde yapacağını dile getirdi. "Bu topraklar benim memleketim" mesajı veren 34 yaşındaki futbolcu, "2 yıl önce futbolu bırakacağımı düşünürken bugün kendimi yeniden bulmamda daha iyi bir Ahmet İlhan'ı kendime ve herkese göstermemde bana yardımcı olan başkanım ve hocalarıma, kötü oynadığımda bile desteğini benden esirgemeyen taraftarıma minnetimi; futbolcu olarak son imzamı buraya atarak gösteriyorum. Bütün takım arkadaşlarımla birbirimize inanarak yoktan var ettik takımımızı. Burada daha güzel günleri de birlikte göreceğiz. Çok mutluyum, huzurumdan ailemden kopmadım. Daha yapacak çok işimiz var" dedi. Altınordu'ya ilk yılında 10 gol, 6 asistlik katkı yapan Ahmet İlhan, ikinci sezonunu ligde 11, kupada 1 olmak üzere 12 golle tamamlarken, 3 de asist yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)