TFF 1'inci Lig'de evinde 1-0 öne geçip ilk yarısını 2-1 geride kapattığı Osmanlıspor maçında 88'inci dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılan Altınordu'da beraberlik golüne imza atan Ravil Tagir, yüzleri güldürdü. Futbola başladığı Altınordu'da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan 16 yaşındaki savunmacı, profesyonel kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Ravil'in 12 yaşındayken U12 İzmir Cup'ta kırmızı-lacivertli formayı giydiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Altınordu, "Evlat yetiştirmek, dün 12 yaşında olan bir çocuğun, bugün A takım formasıyla gol attığını görme mutluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Ahıska Türkü olan ve Kazakistan'da dünyaya gelen Ravil Tagir, ailesiyle göç ettiği Bursa İnegöl'deki Altınordu Futbol Okulu'nda keşfedildi. Türk vatandaşı yapılan ve 11 yaşında İzmir'e gelen Ravil, 5 yıl altyapıda oynadıktan sonra bu sezon A takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Avrupa kulüpleri tarafından izlenen, Ümit Milli Takım'da da görev alan genç defans oyuncusu transferin gözde isimlerinden biri oldu. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Altınordu, 1.82 boyundaki Ravil'i 18 yaşına girdikten sonra Avrupa'ya göndermeyi planlıyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ravil'in transferi konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı.







