TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon altyapıdan vitrine çıkardığı genç savunmacı Ravil Tagir'in sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Altay derbisinde sakatlanarak 64'üncü dakikada oyundan alınan 16 yaşındaki stoperin sol arka adalesindeki ağrıları nedeniyle MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde yırtığa rastlanmaması kurmayların yüzünü güldürürken, genç defans oyuncusunun adalesinde hassasiyet oluştuğu belirtildi.

Ravil'i riske atmamak için oyundan alan teknik heyetin doğru bir karar verdiği, futbolcunun oyuna devam etmeyerek ciddi bir sakatlıktan kurtulduğu ifade edildi. Öte yandan Ümraniyespor deplasmanına odaklanan Altınordu'da iyileşen forvet Kemal ve Yasin'in takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Sarı kart cezası nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyen ön libero Oğulcan da bu hafta kadroda yer alacak.