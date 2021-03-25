Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte kullanmaya başladığı Rahmi’yi son 7 maçta ilk 11’de oynattı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı son olarak Ümit Milli Takım’a davet edildi. Rahmi, daha önce alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)