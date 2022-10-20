Bu karşılaşma öncesi akademiden 6 oyuncuyu kupa kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde A takımdaki 13 gençle birlikte toplam 19 öz kaynak sistemi oyuncusu kadroda yer aldı.

Kupanın kendileri adına verimli geçtiğini belirten teknik direktör Ufuk Kahraman, "Akademimizden gelen tüm gençlerin performansından memnun kaldım. Yusuf Talga ekstra bir performans sergiledi" dedi.

Gol atan Yusuf'un yanı sıra Mehmet Ablay, Mustafa Kocabaş, Abdullah Soğucak, Hasan Berat Kayalı ve Furkan Yöntem ilk kez profesyonel bir maçta oynadılar.

ROTA DENİZLİ DEPLASMANI

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Tuzlaspor (D) ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Altınordu, cumartesi günü Altaş Denizlispor deplasmanında da galip gelerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Takımda morallerin yüksek olduğunu dile getiren teknik patron Ufuk Kahraman, "Hem deplasmanda hem evimizde formda olan iki takımı yenerek özgüven tazeledik. Denizli maçı çok zor maç olacak. Transfer yasağı olsa bile kadrolarını korudular. Biz de formda bir ekibiz, 2 galibiyetle gidiyoruz. Aynı performansı sergilemeye çalışacağız" diye konuştu.

Altınordu hafif sakatlıkları bulunan Şeref ve Hasan Hüseyin'in bu hafta da dinlendirilmesi bekleniyor.

DHA