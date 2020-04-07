Altınordu'da Oğulcan'ın forma hasreti

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da corona virüs salgını öncesi sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Oğulcan Ülgün, formasını çok özlediğini dile getirdi.

07 Nisan 2020, Salı 11:53 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Oğulcan'ın forma hasreti

Ligin 21'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34'üncü dakikasında sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı.

Küresel salgın nedeniyle lige verilen arada tamamen iyileştiğini belirten 21 yaşındaki ön libero, "Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sakatlık döneminde arkadaşlarını tribünden desteklediğini söyleyen Oğulcan, "İnşallah kısa süre içinde tekrar futbola döneriz" diye konuştu.

DHA

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