İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç ön libero Oğulcan Ülgün'ün yeni sezonda takımda kalacağı öğrenildi. 21 yaşındaki milli futbolcuyla ilgilenen kulüplerin olduğu ancak İzmir temsilcisinin biraz daha deneyim kazanması için Oğulcan'ı kadroda tutmayı planladığı belirtildi. Kırmızı-lacivertlilerde profesyonel olan Oğulcan, 2016-17 sezonundan bu yana A Takım'da görev alıyor. Geçen sezon 22 karşılaşmada forma giyen genç krampon, Ümit Milli Takım'a da davet edilmişti. Altınordu'da kaleci Erce, sağ bek Kerim, sol bek Yusuf gibi isimler ise satış listesinde yer alıyor.