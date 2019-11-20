Altınordu’da bu sezon Ravil Tagir, Burak İnce, Egehan Gök, Mertcan Dağlı ve Onur Taha Takır’ın ardından Futbol Akademisi (ALF) patentli bir genç daha A takım kadrosuna dahil edildi. ALFA’daki eğitimini tamamlayan 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, alkışlarla A takıma uğurlandı. Metin Oktay Yerleşkesi’nde idari, teknik kadro, personel ve arkadaşları ile vedalaşan, kapılara kadar alkışlarla yolcu edilen genç oyuncuya özel bir mezuniyet diploması takdim edildi, Başkan Seyit Mehmet Özkan ise evladını telefonla uğurladı.

“Tek hayalim, Avrupa’nın en büyük beş liginde evlatlarımızı görmek” vurgusu yapan Özkan, “ALFA’da ilk kez bir diploma töreni düzenliyoruz. Çünkü Muzaffer Kocaer, devre arası gelmeden seçilerek gerçekten sıra dışı bir iş başardı. Muzaffer için hayat şimdi başlıyor. Sizlerin de önünde en az 15 yıl sürecek bir futbol yaşantısı var. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi işinize odaklanır ve kendinizi geliştirirseniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz” diye konuştu.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Muzaffer Kocaer ise “Pazar günü Göztepe ile oynadığımız maçın ardından çok hızlı bir süreçle A takıma yükselmek beni çok heyecanlandırdı. Önümde yepyeni bir yol açıldı. Önce burada başarılı olmak, ardından da Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynamak istiyorum. Bugün bu noktaya ulaştıysam bunda yurt dışında oynadığımız maçların payı da çok büyük. ALFA’daki arkadaşlarıma tek tavsiyem çalışmalarıdır” dedi.

Torbalı’dan kısa bir yolculukla Kuşadası’ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi’ne geçen Muzaffer Kocaer’i kapıda İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge kucaklayarak karşıladı. “Başkanımız, bu sezon için öz kaynak futbolcularımızın A takımdaki oynama sürelerinin yüzde 50 olacağını vurgulamıştı. Bu yolda ilerliyoruz. Muzaffer Kocaer, gençliği, enerjisi ve kalitesiyle A takımımıza çok şey katacaktır. ALFA’da daha bir çok oyuncu bu yoldan geçmek için heyecanla bekliyor” yorumu yaptı.