Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'a evinde 3-0 yenilen Altınordu, 3 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya favori çıkan kırmızı-lacivertliler ikinci yarıda yediği 3 golle rakibine boyun eğdi. Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ve Altaş Denizlispor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Altınordu, bu sonuçla ateş hattındaki rakipleriyle puan farkını açamadı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman, ilk yarıda girilen gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi. Golsüz sona eren ilk 45 dakikada 4 net fırsat yakaladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Biz 3’te 3 yaparak bu maça çıktık. Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarıda 4 tane pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda çok fazla üretemedik. Tamamen pozisyon ve bireysel hatalardan yediğimiz 3 gol var. Bizim için önemli bir virajdı, kazanmak istiyorduk. Üzgünüz, bu kaybı deplasmanda Eyüpspor maçıyla telafi etmek istiyoruz" dedi. (DHA)