Süper Lig'en yeni temsilcisi Hatayspor'un ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadığı ve kariyerine kırmızı-lacivertlilerde devam edeceği kaydedildi. Altınordu ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Muhammed Mert'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Şu an Belçika'da bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla döner dönmez sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Son 2 sezondur Altınordu'da top koşturan deneyimli orta saha geçen sezon 32 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 2461 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

İZMİR, (DHA)