Profesyonel kariyerinde 3'üncü kez gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki gurbetçi ön libero, bundan önceki son golünü Altınordu'ya atmıştı.

Kubilay, Gaziantep FK formasıyla 16 Eylül 2018'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 90+4'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş ve galibiyetin mimarı olmuştu. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından 2013'te Kasımpaşa'ya transfer olan futbolcu Boluspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Manisa FK kulüplerinde oynayıp geçen sezon Altınordu'ya imza attı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)