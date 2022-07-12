Kırmızı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Antrenmanların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Şeref, "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Şu anda hocalarımız bize yükleme yapıyorlar bunun faydasını sezon başlayınca göreceğiz. Takım içinde müthiş ve güzel bir hava var" dedi.

HERKESİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Ligde bir çok takımın hedefinin şampiyonluk olduğun ifade eden Şeref, "Bizim de gelecek yıl kuruluşumuzun 100'üncü yılı, biz de Süper Lig istiyoruz. Takım olarak maç maç bakacağız. Kazandığımız veya az kaybettiğimiz zaman üst sıralarda oluruz. Geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceğimizi herkese gösterdik" dedi.

YUSUF YALÇIN ARSLAN: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Yusuf Yalçın Arslan da yeni sezon çalışmaları hakkında şunları kaydetti: "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Geçen yılın son 10 haftasında müthiş bir performans ortaya koyduk. Bu sezon hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Çok iyi bir oyuncu gurubumuz var. Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız."

DHA