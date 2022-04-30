Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç kanat oyuncusu Kenan Fakılı, formaya hasret kaldı. Fransa ekibi Saint Etienne altyapısından Altınordu altyapısına transfer edilip, daha sonra profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu son 8 maçta 1 dakika bile şans bulamadı.

Bu sezon kırmızı-lacivertli takımda görev aldığı 14 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Kenan toplam 618 dakika sahada kalırken, skora katkı sağlayamadı. Son olarak İzmir ekibinin iç sahada 21 Şubat'ta 2-0 kaybettiği Bandırmaspor maçında ilk 45 dakikada oyunda kalan Kenan, son 2 haftada kadroda yer bulamadı.