Erzurum kampında bireysel antrenmanlar yapan gurbetçi santrforun yapılan son kontrollerinde dizinde herhangi bir soruna rastlanmadığı ve pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Kemal'i yeni transfer olarak gördüklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen sezon iyi bir performans sergilerken şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu yıl daha güçlü dönecek. Fatih'le birlikte gol yollarındaki en önemli kozlarımızdan biri olacak" dedi. 24 yaşındaki gurbetçi golcü de bu yıl kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek, "Bu sene kendimi ispat edeceğim" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)