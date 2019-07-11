Takımda büyük bir değişime giden ve kadrosuna Engin Bekdemir’i kattıktan sonra transferde beklemeye geçen Altınordu’da Kemal Rüzgar sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Almanya’nın Viktoria Köln takımından transfer edilen golcü oyuncu, 9. haftada oynanan Eskişehirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Gurbetçi oyuncunun yapılan kontrollerinde sol diz ön ve arka çapraz bağlarının kopması sonucunda sezonu kapattığı açıklanmıştı. Sezonun geri kalanında hiç forma giyemeyen Kemal’in, yeni sezon öncesinde kampta gösterdiği performans Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun yüzünü güldürdü. Geçen yıl Niğde FK’da kiralık oynayan Fatih Aktay ile birlikte Kemal Rüzgar’dan oluşan bir forvet bölgesi düşünen Eroğlu’nun, yönetimden transfer istemediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 8 maçta Altınordu forması giyen Rüzgar, rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Tolga Tahçı / İZMİR (İHA)