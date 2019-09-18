Geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan gurbetçi golcü, bu sezon iyileşerek 2'nci haftada iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında formasına kavuştu.

Oyuna sonradan girdiği karşılaşmada bir de gol atarak moral bulan Kemal, 3'üncü haftadaki Akhisarspor deplasmanında da süre buldu. 24 yaşındaki santrfor ağrılarının olduğunu söyleyerek son oynanan Eskişehirspor müsabakasında ise kadroya alınmadı. Kemal'in çekilen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Gurbetçi forvet bu hafta da riske edilmeyecek.

DHA