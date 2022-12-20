Teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolların ayrılmasının ardından oyuncu-antrenör olarak ilk 11'de sahaya çıkan Ahmet İlhan, bir yandan 90 dakika boyunca mücadele ederken, diğer yandan teknik kararları antrenör Cüneyt Yis ve kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka ile birlikte verdi.

Erzurumspor önünde 31'inci dakikada Şeref'e asist yaparak takımının öne geçmesinde pay sahibi olan 34 yaşındaki futbolcu, gösterdiği çabanın puan almalarına yetmemesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Kırmızı-lacivertli ekipte taktığı kaptanlık pazu bandının ardından teknik kararlarla birlikte ekstra sorumluluk üstlenen Ahmet İlhan, bu sezonki 2'nci asistini yaptı. Kanatlarda görev yapan deneyimli futbolcu oynadığı 15 maçta 9 kez rakip fileleri sarsıp İzmir ekibinin skor yükünü çekti.(DHA)