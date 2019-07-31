TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Kahraman Demirtaş, Erzurum kampında sergilediği performansla teknik heyetten geçer not aldı. Enes Sığırcı'nın sakatlanması üzerine hazırlayıcı takım Niğde Anadolu'dan İzmir ekibinin kampına dahil edilen Kahraman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla A takımda kaldı. Enes'in takıma dönme süresinin yaklaşık 1 ay daha süreceği öğrenilirken, gurbetçi Kahraman'ın durumundan memnun olduğunu Eroğlu, "Ayaklarına hakim, vücudunu iyi kullanan, hava toplarında iyi bir defans oyuncusu. Diğer stoperlerimiz Sinan, Yusuf Yalçın, Enes ve Ravil'le forma rekabetine girecek" dedi.

Öte yandan altyapıdan A takıma alınan sol kanat Atalay Yıldırım'ın tecrübe kazanması için Niğde'ye kiralanmasına karar verildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)