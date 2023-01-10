Kırmızı-lacivertliler, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan sağ bek Erdem Gökçe ve sol kanat Metehan Mimaroğlu ile Menemen Futbol Kulübü'nden forvet Ali Özgün'ü resmen renklerine bağlayacak. Bu 4 futbolcunun bugün sona eren Antalya kampında takımla çalışmalara katıldığı, sözleşme için kulüp ve oyuncular arasında ufak pürüzler olduğu öğrenildi.

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İlk yarıdaki kadrosunda yer alan Bertuğ, Safa ve Emre ile yollarını ayıran Altınordu'da Teknik Direktör Gökhan Ünal'ın raporuyla devre arasında U19 takımından Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı'yı da A takıma dahil edilmişti. Genç kramponlan kampta teknik patron Ünal'ın gözüne girmek için kıyasıya mücadele etti.

İzmir temsilcisi, pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde devam edecek. Öte yandan Altınordu'nun Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Afyonspor'u 2-1 mağlup ettiği belirtildi.(DHA)