Spor Toto 1'inci Lig'de Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek Play-Off hattına dayanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu kalan 3 maçta hedefini belirledi. Devre arasına kadar Adanaspor, Boluspor (D) ve Giresunspor'la karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Ancak 7 puan alırsak ilk devreyi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Biz sonradan açılan bir takımız. İkinci yarıda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu. Ara transfer dönemine de değinen Hüseyin Eroğlu, "Elbette Ocak ayında transfer kolay olmuyor. İstenilen futbolcuları kulüpleri bırakmıyor. Doğru adımlar atacağız" dedi.

Kırmızı-lacivertli ekipte Altay derbisinde sol ayak bileğinden sakatlanıp 31'inci dakikada oyundan çıkan golcü Serdar Deliktaş'ın MR'ı çekilecek. Tecrübeli futbolcunun iç sahadaki Adanaspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı hafta sonuna kadar netlik kazanacak.

AVRUPA'DA GURUR KAYNAĞI

Altınordu Futbol Akademisi'nin U15 takımı, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Arsenal, Ajax, Manchester United, Milan, Borussia Dortmund ve Benfica gibi devlerin mücadele ettiği MTU Hallen Cup'ın 16 yıllık tarihinde çeyrek final oynayan ilk Türk ekibi oldu. Kırmızı-lacivertli ekipten Burak İnce ise MTU Hallen Cup geçmişinde gol kralı ve en iyi oyuncu ödüllerini kazanan ilk Türk sporcusu unvanını aldı. 14 gol atan Burak İnce, ödülü Barcelona'dan Coco Ausin ile paylaştı.

Xherdan Shaqiri, Mario Götze, Julian Draxler, Thomas Müller, Loris Karius, David Alaba ve Marco Reus gibi yıldızların geçmişte parladığı turnuva olan MTU Hallen Cup, 16 yıldır Almanya'nın Friedrichshafen kentinde düzenleniyor. Altınordu, 16'ncı MTU Hallen Cup'ta 10 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Kırmızı-lacivertliler 35 gol atıp, 18 gol yedi. Gençler, eleme turunda Ajax'ı 3-1, Chelsea'yi 4-2, final serisinde ise Dinamo Zagreb'i 3-2, Manchester United'ı 1-0, Milan'ı ise 4-0'la geçti. Turnuvada Barcelona şampiyonluğa ulaştı